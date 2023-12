Trafic de cocaïne : les ports français passent à l'offensive

Un container qui vient d'arriver sur le port de Dunkerque a attiré l'attention des douaniers. Ils ne l'ont pas choisi au hasard. Il est en provenance de Cuba, un pays régulièrement cité dans le trafic international de stupéfiants. Un chien renifleur passe dans chaque recoin du container censé transporter des pièces automobiles. Les agents décident alors d'effectuer un contrôle plus approfondi. Des fouilles comme cela, nos douaniers en réalisent quotidiennement. Et le gouvernement vient d'annoncer des renforts pour leur venir en aide. Le port de Dunkerque en sera, d'ailleurs, le premier bénéficiaire, avec 24 agents supplémentaires. Et une dizaine de scanners mobiles seront également installés, d'ici l'été prochain, en 2024, dans plusieurs ports français. Si aujourd'hui, les ports d'Anvers, en Belgique, et de Rotterdam, en Hollande, restent les principales portes d'entrée de la drogue en Europe, les ports français, longtemps considérés comme secondaires, sont loin d'être épargnés par ce trafic. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Bourdarias, C. Chevreton, Z. Ajili