Trafic de drogue à Marseille : immersion au cœur des quartiers nord

Grandir dans une cité, c'est grandir dans un monde où la violence s'est banalisée. Dans la deuxième ville de France, les jeunes, souvent mineurs, sont les petites mains des réseaux. Ils sont déployés à l'entrée des quartiers, contrôlant les accès. Ils sont aussi des cibles dans les guerres de territoire. Depuis le début de l'année, les règlements de comptes y ont fait 15 morts. Le dernier en date dans le quartier de Bassens était un jeune homme de 20 ans. En effet, Marseille a vécu un été meurtrier, d'une violence rare. Il y a dix jours, un homme a été enlevé et brûlé vivant dans une voiture. Il venait de la cité des Oliviers. Dans une ville qui compte 150 points de deal, impossible pour les policiers d'être partout, tout le temps. Un fonctionnaire témoigne même qu'il est de plus en plus difficile d'intervenir au quotidien. Il décrit des cités devenues des lieux clos, barricadés, et se retrouve face à des enfants qui ne craignent pas la réponse judiciaire. Rares sont les habitants qui acceptent de témoigner, par peur des représailles. Une centaine de renforts policiers est déjà arrivé à Marseille cette année 2021. Mais de l'avis de tous, associations, habitants, et même policiers, la répression ne peut plus suffire à stopper les réseaux et un trafic qui génère des millions d'euros.