Trafic de drogue à Marseille : la guerre des territoires

À quelques pas de la scène de crime, une famille est sous le choc. Elle vient de perdre un proche, tué dans une épicerie du quartier de la Belle de Mai. Dans ce quartier du troisième arrondissement, l'un des plus pauvres d'Europe, le trafic de drogue s'était tendu récemment et les assassinats se sont multipliés. Comme dans les quartiers Nord, c'est une nouvelle guerre des territoires. Cet empire, les policiers le combattent au quotidien. Le point de vente est bien indiqué après avoir passé les barricades de fortune, mises en place par les guetteurs. À l'intérieur d’un immeuble, il se trouve au milieu d'une cage d’escalier. Chaque jour, les forces de l'ordre reviennent déranger les trafiquants dans ce qu'ils appellent leur “business”. Dans une cité, cela a payé. L'année dernière, les policiers ont fait stopper le deuxième point de vente. Il n'en reste plus qu'un et c'est une petite victoire. Le trafic rapporte entre 10 000 à 15 000 euros par jour, comme dans les 160 autres lieux de vente de stupéfiants recensés à Marseille. TF1 | Reportage P. LeFrançois, P. Fontalba, H.P Amar