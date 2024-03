Trafic de drogue à Marseille : un chef de gang arrêté au Maroc

Son nom, Yoda, s'affichait aux quatre coins d'une cité marseillaise. Il s'agit de l'un des deux camps les plus puissants narcotrafics de la ville, dirigé jusqu'à vendredi par cet homme désormais derrière les barreaux. Félix Bingui, 33 ans, alias le Chat, vient d'être arrêté au Maroc. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour notamment importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Dans les quartiers nord du Marseille, ses hommes livraient une guerre sans merci à ceux d'un clan rival, la DZ Mafia, depuis plus d'un an. Selon Bruno Bartocetti, chargé de la Zone Sud Syndicat Unité SGP Police-FO, Ces deux clans se connaissent bien depuis plusieurs années et se respectaient dans leur travail au quotidien, sur leur territoire. Et puis, cela s'est dégradé pour des raisons personnelles et humaines. Une lutte de territoire avait, depuis, commencé pour le contrôle de juteux points de deal, jusqu'à 80 000 euros par jour pour certains. Les autorités françaises saluent un grand coup porté au narcobanditisme en coopération avec le Maroc, en attendant l'extradition prochaine de ce trafiquant. TF1 | Reportage E. Léfèbvre, E. Binet, F. Miara