Trafic de drogue à Marseille : un port sous haute surveillance

La douane est en alerte, dès le levé du jour. Au large de Marseille, un cargo au pavillon du Panama a coupé son signal GPS au cours de son itinéraire. Les douanes maritimes l'accostent en pleine mer. Pendant que certains douaniers questionnent le capitaine, d'autres équipes fouillent la cargaison de minerai, mais aussi à fond de cale et en salle des machines, jusque dans les conduites d'aération. Les cabines de l'équipage aussi sont fouillées. Une fois à quai, de nouveaux contrôles peuvent être effectués. L'extérieur de la coque est inspecté par les plongeurs. Aucune saisie ce jour-là. La dernière grande prise à Marseille, près de 100 kg de cocaïne trouvé sur un navire de croisière. Sur le port, il y a plus de 1,5 million de centenaires qui circulent par an. Une fois la drogue chargée à bord en Amérique Latine, ils informent leurs complices Français du nom du bateau et du numéro de conteneur. Contre une rémunération, l'agent portuaire retire discrètement le colis et le sort du port. TF1 | Reportage P. Geli, S. Fargeot