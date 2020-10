Trafic de drogue : à Vannes, des habitants démunis face à l’ampleur du phénomène

En septembre, 4,2 tonnes de cannabis ont été saisies et 1 189 interpellations liées au trafic de stupéfiants ont été enregistrées. La lutte contre le trafic de drogue est un long combat. La preuve en est la préfecture du Morbihan qui n'est pas épargnée. À Vannes, les trafiquants ont été chassés en 2019 du parc de Kermesquel. L'endroit a retrouvé depuis son calme, mais la drogue s'est déplacée au square de La Bourdonnaye. La petite cité est maintenant squattée par un groupe de trafiquants.