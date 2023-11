Trafic de drogue : coup de filet à Nîmes

Pendant des heures, dans le quartier de Nîmes, les policiers cherchent dans les moindres recoins. Il pourrait rester des produits stupéfiants, cachés dans les immeubles, dans les parties communes, jusqu'à l'intérieur des caves. L'opération dite "Place Nette", a démarré à six heures ce 20 novembre matin. Près de 250 policiers sont mobilisés, dont le RAID et la BRI. C'est tout un réseau de trafic de drogue qui est visé, 20 personnes sont interpellées. Elles sont âgées de seize à 43 ans, soupçonnées d'être des guetteurs, vendeurs, gérants de points de deal. En parallèle, d'importantes quantités d'argents et de drogues ont été saisies, ainsi que des armes et des gilets par balle. Jean-Philippe Nahon, directeur Direction Départementale de la Sécurité Publique, explique que :"Toute la difficulté de ces réseaux, c'est que les têtes de réseaux ne sont pas forcément implantées dans les quartiers." Le vaste coup de filet ne serait donc qu'une étape pour les Nîmois. Des gendarmes resteront en renfort jusqu'à la fin de l'année 2023, avant la création d'un commissariat de police, au sein même du quartier de Pissevin. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Cazabonne, J.V. Molinier