Trafic de drogue : en immersion avec la BAC

Un signalement a été donné. Immédiatement, des hommes de la brigade anti-criminalité se rendent dans un petit immeuble qu'ils connaissent bien. Chaque semaine ou presque, ils interviennent dans la cage d'escalier pour tenter d'endiguer le trafic de stupéfiants qui s'y est installé. Ils trouvent plusieurs sachets de cannabis et l'emballage d'une balance de précision. Nous ne sommes pas dans une banlieue ou dans une grande métropole, mais dans une commune de quelques milliers d'habitants. Depuis quelques années, les dealers se sont installés à différents endroits de la ville. "Les gens n'osent plus venir. Ca s'est un petit peu dégradé, voire même fortement dégradé, surtout sous la pression du stupéfiant. On est énormément embêté par ce qui est délinquance et également comme partout des rodéos motos", explique-t-on. Le phénomène gagne de nombreuses communes alentour, comme dans le village de 2 000 habitants que nous avons visité ou une petite ville devenue un gros point de revente de drogue dure. Des consommateurs d'héroïne sont d'ailleurs repérés. La lutte contre le trafic de drogue dans les grandes agglomérations a eu pour conséquence de déplacer les points de deal. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.