Trafic de drogue en pleine rue : vague d'overdoses aux États-Unis

En plein cœur de Manhattan, de ses gratte-ciel, de ses grands magasins et de ses millions de touristes, les New-Yorkais se sont habitués aux personnes sous l'emprise du fentanyl, un puissant opioïde qui assomme ses consommateurs. Nous en croisons en plein jour, transformés en zombies. Conséquence directe de cette toxicomanie à la vue de tous, les New-Yorkais commencent à fuir le quartier, au grand regret de la présidente de "Garment District Alliance", Barbara Blair. "Plein d'entreprises sont parties, et c'est vraiment dommage", confie-t-elle. Le fentanyl, cinquante fois plus fort que l'héroïne et hautement addictif, ravage la ville de New York. Plus de 3 000 morts par overdoses ont été enregistrées en 2023, un chiffre en constante augmentation. Un quart des overdoses ont lieu en pleine rue, sous les yeux de la police qui dit ne pas pouvoir y faire grand-chose. "Être drogué, ce n'est pas un crime ici", dit un agent. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Derrien