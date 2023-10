"Tu trouveras toujours ta dose" : enquête au coeur du trafic de drogue à Grenoble

À la tombée de la nuit, nous retrouvons Enzo, 30 ans. Il est artisan et père de famille. Pour acheter son cannabis, il sait exactement où aller. Chaque semaine, il fait le même chemin, jusqu'à un quartier de Grenoble. Des points de deal, il en existe des dizaines. Comme celui que Marvin gère, à seulement quinze ans. C'est pour se payer sa dose de cannabis. Dans une cage d'escalier, le jour comme la nuit, il voit défiler toutes sortes de clients. L’Hexagone est le premier pays consommateur de cannabis en Europe, avec cinq millions d'usagers par an. Pour le préfet de l'Isère, ces usagers sont des complices des trafiquants. Selon lui, le principal moyen d'action de la police est d'empêcher les clients de se fournir. Les autorités ciblent aussi les consommateurs avec des amendes forfaitaires : 200 euros pour possession d'une petite quantité de drogue. Mais pour un dealer, rien ne pourra empêcher ses clients de se fournir. Selon le ministère de l'Intérieur, sur l'ensemble de la France, le nombre d'amendes forfaitaires a augmenté de plus de 30% en un an. TF1 | Reportage J. Quancard, V. Pierron