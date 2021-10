Trafic de drogue : la maire de Canteleu mise en garde à vue se défend

Deux élus locaux, dont la maire de Canteleu, Mélanie Boulanger, ont été interrogés durant 36 heures. Et pour cause, un vaste réseau de stupéfiant a été démantelé dans cette ville de 14 000 habitants. En conséquence, les administrés se posent beaucoup de questions. Les enquêteurs cherchent à éclaircir les liens possibles entre six trafiquants de drogue présumés et l'équipe de la mairie. Devant notre caméra, la maire parle aujourd'hui d'un traitement injuste alors qu'aucune charge n'est retenue contre elle. Mélanie Boulanger nous a dit avoir répondu aux questions qui lui ont été posées et démontrées qu'elle n'a jamais eu de lien avec des trafiquants. Dans cette affaire, l'enquête dure depuis deux ans et va bien au-delà de Canteleu. Elle concerne quatre départements français. Le réseau se serait fourni aux Pays-Bas, alors que les donneurs d'ordre se trouveraient au Maroc. En tout, 19 personnes ont été interpellées, 15 kilos d'héroïne et un million d'euros saisis vendredi au lendemain d'un voyage aux Pays-Bas justement. Cinq personnes ont été mises en examen dimanche, alors que quatre autres doivent encore être présentées au juge d'instruction dans cette affaire.