Trafic de drogue : le nouveau fléau des campagnes

La gendarmerie est descendue en Gironde. Interpellation musclée dans l’arrière-pays provençal, les scènes ne se déroulent pas dans de grandes métropoles, mais dans les petites villes. Parfois, elles ont même lieu en pleine campagne. Nous sommes à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), 9 000 habitants. Dans la matinée de ce vendredi, les gendarmes peaufinent les derniers détails de leur intervention, après une enquête de trois mois, sur un trafic de cocaïne et de cannabis en pleine ville. Leur cible est un homme de dix-neuf ans et son complice qui est mineur, soupçonnés de tenir un point de deal. Pour l'intervention, quinze gendarmes, casques, gilets pare-balles et armes au poing, il ne faut prendre aucun risque, l’homme peut être armé. Ils interviennent comme ils le feraient à Marseille ou à Paris. Cela commence par fracturer une porte blindée. Le suspect est interpellé chez ses parents sans difficulté. L’homme est placé en garde à vue. Pendant ce temps, enquêteurs et maîtres-chiens vont passer l’appartement et les parties communes au peigne fin, à la recherche de produits stupéfiants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Chieze, R. Roine, T. Valtat