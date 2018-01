Trafic de drogue dans le métro parisien : les conducteurs expriment leur ras-le-bol

C'est un phénomène encore marginal mais qui inquiète les autorités et la RATP: la présence dans plusieurs stations du métro parisien de dealers et de toxicomanes. Craignant pour leur sécurité et celle des passagers, certains conducteurs de métro ont décidé de ne plus s'arrêter dans ces stations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.