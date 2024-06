Trafic de drogue : pourquoi les saisies en mer se multiplient

Le reportage en tête de cet article montre un voilier en flamme. Le bateau a été incendié par ses occupants pour faire disparaître la cocaïne à bord avant l'arrivée des douaniers. La scène se déroule jeudi dernier dans le golfe de Gascogne. Plus de 400 kg de cocaïne sont découverts à bord de ce bateau battant pavillon polonais, piloté par deux ressortissants espagnols immédiatement interpellés. Si de telles saisies sont fréquentes dans les ports, elles restent extrêmement rares au large des côtes françaises. "De mémoire, ça fait près de 20 ans qu'on n'avait pas fait de prise aussi importante en mer dans cette zone de l'Atlantique", précise Alban Simon, capitaine de frégate. Arraisonné dans le golfe de Gascogne, le bateau était surveillé depuis son départ de Guadeloupe, les Antilles. Une zone où les saisies de cocaïne se multiplient. Début mai, 1200 kg interceptés sur un voilier au large de la Martinique. Il y a deux semaines, 2 400 kg découverts sur un bateau de pêche vénézuélien. Les autorités ont saisi 11 tonnes de cocaïne dans les Antilles en 2023. Elles en sont déjà à plus 20 tonnes sur les cinq premiers mois de l'année 2024. "Deux raisons expliquent ce départ massif de cocaïne : quasiment un doublement de la production de cocaïne en Amérique du Sud et se détourne un peu de la cocaïne en Amérique du Nord. Il faut donc bien trouver des débouchés. Et ces débouchés, c'est l'Europe de l'Ouest et la France", explique Clarisse Taron, procureure de la République en Martinique. Autre saisie récente, au large des côtes africaines sur un bateau de pêche et un voilier. Ces deux embarcations sont plus petites que les porte-conteneurs habituellement utilisés par les trafiquants. Les autorités vont donc devoir s'adapter et surveiller des bateaux de plus en plus petits. TF1 | Reportage J. Cressens, T. Lagoutte