Trafic de drogue : quel bilan pour les opérations “Place nette” ?

Dijon, Rennes, Marseille ou encore Roubaix, depuis un mois, les opérations antidrogues baptisées “Place nette XXL” se multiplient. L’objectif est de renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants. Des opérations de grande ampleur sont organisées partout en France. En un mois, le ministère de l’Intérieur dénombre plus de 3 800 interpellations et près de 500 armes saisies. À Limoges, 23 kilos de drogues ont été récupérés en mars. Une semaine après, le trafic est-il vraiment éradiqué ? Le prix des drogues y est encore affiché. Chez les habitants, le sentiment est mitigé. Tout compris, 450 opérations antidrogues ont été recensées depuis septembre dernier. Les forces de l’ordre ont saisi quatre tonnes de drogues et quasiment 20 millions d’euros de biens immobiliers, d’objets de luxe ou encore d’argent liquide. Ces saisies, si elles sont confisquées, peuvent être revendues. Leur bénéfice est alors versé dans les caisses de l’État. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Gerbelot, R. Maillochon