Trafic de drogue : qui sont ces nouveaux dealers "intérimaires" ?

Ils ont entre douze et 20 ans et sont les petites mains des réseaux. Des intérimaires du stup travaillant à la journée, ils vendent du cannabis ou surveillent les entrées des quartiers pour prévenir en cas de passage de la police. Depuis quelques semaines, Didier est guetteur dans les quartiers nord de Marseille. Originaire de région parisienne, il a travaillé sur les points de deal de Nantes avant de se rendre dans le sud. Dans cette cité, où les clients viennent en voiture se faire servir, ils sont une dizaine à jober comme ils disent. Ils sont payés tous les jours. Le montant varie en fonction du temps travaillé, du poste occupé. "Tu viens le matin, tu dis "Je veux taffer"... Soit tu guettes, soit tu vends, soit tu rabats... Y a tout ! Vendeur, c'est 250 euros", fait savoir l'un d'eux. Certains réseaux de trafiquants agissent désormais comme des agences d'intérim, recrutant de la main-d'œuvre aux quatre coins de la France, et utilisent même les réseaux sociaux pour poster leurs offres d'emploi. Des offres alléchantes qui poussent les jeunes à parcourir des centaines de kilomètres. "Plus tu vas loin, moins t'es cramé", explique-t-on. TF1 | Reportage B. Guénais, P. Lormant, T. Marquez