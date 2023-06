Trafic de drogue à Marseille : qui sont les tueurs à gages ?

Quartier nord de Marseille, cité de la Paternelle, nous y pénétrons avec Antoine. Il y a quelques mois encore, il livrait du cannabis dans ce quartier, l'un des plus importants points de deal de la ville. Mais aujourd'hui, aucune trace des trafiquants. De fin février à fin mai 2023, au moins trois personnes sont mortes à la cité de la Paternelle, dans des règlements de compte. Comme beaucoup de trafiquants, Antoine dit avoir fui la guerre sanglante que se livrent deux gangs, les Maga et les Yoda. Cette guerre a, selon lui, coûté la vie à deux membres de son gang. Une vidéo montre un homme abattu, en pleine nuit, devant une supérette marseillaise. Antoine se dit terrorisé à l'idée de connaître le même sort. Quelques jours plus tard, deux adolescents sont, eux aussi, tués dans une fusillade. Derrière ses assassinats, un suspect, Mattéo, 18 ans. Dans une vidéo diffusée sur une messagerie cryptée, il se vante des contrats qu'il aurait passés pour tuer des individus. Arrêté et mis en examen pour trois assassinats, il est soupçonné d'être un tueur à gages. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Mersi Bakchich, C. Aguilar