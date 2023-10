Trafic de drogue : sécurité renforcée devant une fac de Marseille

Les points de vente de drogue sont actifs toute la journée. En plein centre-ville, à deux pas du vieux port, les étudiants de la faculté doivent traverser une place qui, depuis cet été, est aux mains des dealers. Le trafic s'est intensifié depuis plusieurs mois, avec des rixes quotidiennes et plusieurs agressions. La situation est angoissante pour les étudiants et les enseignants, qui ont envisagé de faire cours en distanciel, pour ne plus avoir à se rendre sur le site. Vingt trafiquants ont été interpellés depuis cet été. Dès ce mercredi, dans l'après-midi, une compagnie de CRS est venue patrouiller. Car face à l'urgence, la préfecture de police a décidé d'intensifier le travail des forces de l'ordre. Dès demain matin, les étudiants et les enseignants entreront et sortiront de l'université sous escorte policière. Cette présence policière, jusqu'à nouvel ordre, devrait éviter la fermeture des portes de cette faculté. De nouvelles opérations de police sont prévues, afin de démanteler ce trafic dans le quartier.