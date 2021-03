Trafic de drogue : un sous-marin saisi par les spécialistes de la lutte antidrogue en Espagne

Cet étrange vaisseau en fibre de verre mesure neuf mètres. Il était construit loin des regards indiscrets dans un hangar à Malaga en Espagne. À l'intérieur, les policiers ont découvert une soute très étroite où pourraient être stockées jusqu'à deux tonnes de drogue et une petite cabine de pilotage avec une vue sur l'extérieur à travers un hublot. Les narcotrafiquants n'ont pas eu le temps de l'utiliser. Selon Rafael Pérez, chef de la police espagnole, ce submersible devait rejoindre au large un bateau venu lui transférer sa cargaison de cocaïne afin de la faire parvenir jusqu'à sa destination finale en Europe. D'habitude, ces sous-marins partent d'Amérique latine en direction des États-Unis ou de l'Europe. C'est la première fois qu'un tel engin est découvert en cours de fabrication sur notre continent. Il a été découvert lors d'un vaste coup de filet contre des trafiquants de drogue opérant dans huit villes différentes d'Espagne. Cinquante personnes ont été interpellées. Plus d'une tonne de substance a aussi été saisie, ainsi que des centaines de milliers d'euros en liquide. Selon les enquêteurs, les transferts à bord de sous-marins risquent de se multiplier en Europe ces prochaines années.