Trafic de drogue : une ex-maire devant la justice

Parmi les 19 prévenus, deux élus de la République : Mélanie Boulanger, l'ancienne maire de Canteleu, et son adjoint de l'époque, Hasbi Colak. Ils sont tous les deux soupçonnés d'avoir participé à un trafic de drogue, ce qu'ils réfutent. Que s'est-il passé ? Tout commence avec une importante découverte de trafic de stupéfiants à Canteleu, dans la banlieue de Rouen. Il est tenu par deux frères, les Mediani, c'est ce que nous explique Frédéric Desguerre, secrétaire régional de l'Unité Police en Normandie. Un trafic international très lucratif générant plus de dix millions d'euros par an. Les deux élus sont soupçonnés d'avoir livré des informations aux trafiquants. Dans la ville, l'affaire n'a pas surpris les habitants. Les trafiquants ont-ils fait pression sur la maire de Canteleu ? C'est ce que pense l'un de ses proches, Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen. "La vérité dans cette histoire, c'est que c'est une maire comme tant d'élus locaux qui fait face seule, démunie et isolée, à des trafics internationaux.", s'exprime-t-il. Mélanie Boulanger encourt jusqu'à dix ans de prison, mais elle reste présumée innocente. TF1 | Reportage M. Rio, G. Chieze, A. Santos