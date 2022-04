Trafic de drogue : une maire de Seine-Maritime mise en examen

Depuis l'Hôtel de ville, la maire de Canteleu continue de diriger la commune. Après sa garde-vue en octobre, l'élue et son adjoint ont été mis en examen vendredi pour complicité de trafic de drogue. Son avocat répète qu'elle est innocente. "Elle n'a rien avoir avec les personnes qui sont concernées par un trafic de stupéfiants. Ce ne sont pas ses amis, ce ne sont pas ses proches", martèle Me Arnaud de Saint Remy. La police enquête sur les liens possibles entre ces deux élus et des barons de la drogue de la région. Implanté dans la ville, leur réseau s'étendrait bien au-delà de Canteleu. Ils opéreraient dans au moins quatre départements avec des ramifications au Maroc. "On est vraiment sur du trafic national voire même international. Donc ça implique quand même des réseaux structurés et des professionnels d'importation de stupéfiants", selon Frédéric Desguerre, délégué syndical - Unité SGP Police (zone Ouest). La maire connaissait-elle ces trafiquants ? Les aurait-elle laissé agir ? Elle s'en défend. Les habitants de Canteleu sont très surpris par sa mise en examen. "C'est dur à avaler cette chose. Même si c'est vrai, je n'arrive pas à la comprendre", réagissent-ils. Dans cette affaire sur laquelle la police enquête depuis plus de deux ans, onze autres personnes ont déjà été mises en examen. TF1 | Reportage M. Guiheux, A. Ponsar, C. Souhaut, R. Maillochon, S. Reine