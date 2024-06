Trafic de Fentanyl en Bretagne : le médicament qui fait peur

Le Fentanyl est un médicament très puissant destiné à soigner les fortes douleurs, mais dont l'usage peut vite devenir fatal en cas de surdosage. C'est dans une pharmacie située à La Baule (Loire-Atlantique) que l'enquête des gendarmes a démarré, en 2023. Un client y venait, ordonnance en main, pour se faire délivrer du Fentanyl. La gérante de la pharmacie a été alertée lorsqu'un médecin aux alentours s'est fait voler son ordonnancier. Le document fourni par le client est un faux. L'homme qui figure comme suspect numéro un est un ressortissant géorgien, il a 35 ans et est sans profession. Il vit en France de façon illégale. Ses méthodes étaient simples et bien rodées. Chaque nouvelle ordonnance était soit volée soit contrefaite sur un ordinateur. L'homme consommait en partie les opioïdes obtenus, mais surtout, il les revendait au marché noir, avec ses deux complices présumés. Au total, d'après les gendarmes, l'équipe a présenté 723 fausses ordonnances. Les suspects ont obtenu ni vu, ni connu, 2300 boîtes de Fentanyl à travers dix-sept départements de Grand-Ouest. Le préjudice pour l'Assurance maladie atteint environ 45 000 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Giraud