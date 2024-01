Trafic de gaz hilarant : les campagnes ne sont pas épargnées

Casseneuil est un village paisible d'un peu plus de 2 000 habitants. Pourtant, depuis plusieurs semaines, la mairie doit intervenir régulièrement pour nettoyer le parking de cette entreprise, en image. Comme ce matin du 27 décembre, on y a découvert une bonbonne de protoxyde d'azote, utilisée normalement dans la pâtisserie pour faire fonctionner des siphons à Chantilly, par exemple. Certains jeunes en détournent l'utilité et respirent ce gaz. Quelques semaines plus tôt, une quarantaine de bonbonnes a été retrouvées sur ce même parking. Les réseaux sociaux permettent aux lycéens des villages alentours de se procurer facilement. Si l'on commande plusieurs bonbonnes, le vendeur se déplace même dans les petites communes pour la transaction. Rares sont les élèves qui acceptent de témoigner devant notre caméra. Celui interviewé, le visage caché, consomme deux à trois bombonnes par soirée. La vente est interdite aux mineurs, il est pourtant très simple d'en trouver sur Internet. À 30 euros le paquet de petites cartouches, 70 euros pour les grandes bonbonnes. Aujourd'hui, les réseaux de trafiquants se sont emparés de ce nouveau marché qui s'étend désormais dans les métropoles comme à la campagne. TF1 | Reportage A. Vieira, F. Gourdin