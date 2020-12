Trafic de marchandises à l'arrêt en Angleterre : des milliers de camions bloqués

Ce soir, côté anglais, des kilomètres de poids lourds se retrouvent coincés aux portes de la Manche. C'est le résultat d'une journée de blocage. Seuls les conteneurs sans chauffeur peuvent partir pour l'Hexagone. Cette interdiction tombe au plus mauvais moment. Les Britanniques font des stocks avant le Brexit et pour les fêtes. Il y a plus de commandes voire même un pic de marchandises. Chaque jour, 16 500 poids lourds passent d'un côté à l'autre de la Manche. Par conséquent, du côté français, c'est le calme plat. Le port de Calais a déjà perdu 30 millions d'euros à cause de la pandémie. Jean-Luc Puissesseau, PDG des ports de Calais et Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), souhaite que les chauffeurs, actuellement bloqués en Angleterre, soient testés pour débarquer dans l'Hexagone au plus vite. "Il faut que ça soit fait à l'embarquement. Ce sera un temps d'attente beaucoup plus long, mais avec ce qu'ils vivent actuellement, c'est peu de chose", a ajouté le patron. La mise en place de tests PCR pour les chauffeurs risque de ralentir encore plus les livraisons. Pour l'instant, rien n'a été organisé.