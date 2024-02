Trafic : des billets presque parfaits

C'est un geste devenu systématique pour ce buraliste. À chaque billet reçu, une vérification s'impose, car, comme nombre de commerçants, Jean-François Vigouroux détecte, tous les mois, des faux billets. C'est le même constat chez ses clients. Les fausses coupures se multiplient. À chacun sa technique, éprouvée ou pas, pour les repérer. Il y a celle du mouchoir en papier, méthode non certifiée par la Banque de France. En 2023, 467 000 fausses coupures ont été retirées de la circulation en Europe, +24 % en seulement un an. Un tiers d'entre elles a été retrouvé en France. La raison, c'est le grand nombre de touristes qui visitent notre pays et notre proximité avec l'Italie, principal producteur de fausses coupures continental. Et pour les écouler chez nous, rien de plus facile. Certaines messageries regorgent d'annonces proposant la vente de faux billets. Pour les besoins de notre enquête, nous sommes rentrés en contact avec l'un de ces vendeurs. Pour 400 euros dépensés, c'est la promesse de recevoir 2 500 euros en coupures de 50. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage H. Dreyfus, B. Cristal, A. Chommy