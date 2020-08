Trafic : le marché parallèle des vélos volés

Chaque année, 400 000 vélos sont volés dans notre pays, soit 1 076 par jour. Et sans bicycode, il est difficile de connaître l'origine des vélos proposés à la vente, notamment sur Internet. Des centaines d'annonces de vélos d'occasion y sont publiées par des particuliers sur des sites de vente en ligne. Leurs prix sont bien plus bas qu'en magasin. Et un autre marché, totalement illégal, s'est aussi développé en pleine rue.