Trafic : quand les myrtilles valent de l’or

Après des jours d'enquêtes et de traques, les gendarmes ont interpellé lundi dans la nuit trois hommes. Ils ont démantelé un trafic au cœur des Vosges. Au total, sept personnes ont arrêté en une semaine. Il ne s'agit pas d'un trafic de drogue, mais de myrtille sauvage. Les gendarmes ont saisi 96 kilos de fruits rouges. Valeur du butin 1 000 euros. Une filière structurée. Selon le colonel Frédéric Avy, commandant du groupement de gendarmerie des Vosges, il s'agit d'une lutte contre un phénomène de délinquance organisée. Ce sont des équipes de personnes originaires du pays de l'Est. Un panneau rappelle pourtant que cueillir plus de trois litres par jour et par personne est interdit. Cela parce que l'arrachage massif des myrtilles perturbe la faune sauvage. Mais quels sont les risques ? D'après Yannick Jaeger, producteur de myrtilles à Saulcy-sur-Meurthe, les consommateurs risquent de manger, sans le savoir, des myrtilles issues d'un trafic. Les fruits confisqués quant à eux vont connaître une fin plus glorieuse. Ils seront distribués aux Ehphad de la région.