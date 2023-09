Trafic sud-ouest paralysé : pagaille sur les rails

Plusieurs centaines de personnes sur les voies dans le tunnel de Massy, après cinq heures bloquées dans leur train. L'opération d'évacuation va durer plus de deux heures. Les passagers, bagages en main, peuvent enfin rejoindre un train de secours. "Il n'y avait plus d'alimentation électrique, il n'y avait plus de toilettes, de haut-parleurs, de ventilation... C'était un peu compliqué", témoigne l'un d'entre eux. Soixante-dix gendarmes et militaires ont été mobilisés pour aider les passagers, des agents SNCF dépêchés sur place pour régler la panne électrique. En cause, la rupture d'un caténaire. Le trafic n'a pu reprendre que sur une voie, entraînant les retards d'une quinzaine de train sur les lignes entre Paris et Bordeaux, Hendaye et Toulouse. En gare Montparnasse, les passagers accusent une nouvelle fois le coup. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, B; Christal