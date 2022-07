Train : 100 000 objets perdus chaque année

A votre retour de vacances, avez-vous déjà laissé derrière vous vos objets personnels ? Si c’est le cas, figurez-vous que votre mésaventure est loin d'être un cas isolé. Dans cette gare parisienne, 5 000 objets se perdent chaque année. Ils sont stockés derrière une porte, une sorte de caverne d'Ali Baba. Valises, sièges bébés, papiers d'identité, vélos, lunettes... Ici, on trouve de tout. Elodie travaille dans ce service depuis six ans et chaque jour apporte de nouvelles surprises. Au-delà des objets insolites, voici le podium des grands oubliés de vos trajets. Les bagages arrivent en tête, suivis des appareils électroniques et enfin des vêtements. Seule une personne sur trois vient finalement réclamer son objet. Et passé 30 jours, il est soit détruit, soit donné à des associations, comme les vêtements. Pour les appareils hi-tech et les bijoux, ils sont remis à Amal et Sébastien. Ils sont commissaires-priseurs et revendent pour le compte de l’État les objets aux enchères. En moyenne, ils sont vendus deux à cinq fois moins chers que le même objet neuf. Au mois de juin dernier, 200 000 euros ont été récoltés et certains objets aident à faire grimper ce montant. Alors, pour ne pas connaître pareille mésaventure, un seul conseil : étiquetez tous vos bagages avec au moins votre nom et votre numéro de téléphone.