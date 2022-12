Train, avion... Les grèves vont-elles gâcher les fêtes ?

Les files d'attente s'allongent déjà au guichet des gares. Avec seulement un TGV sur quatre en circulation ce week-end, l'Ouest du pays est la région la plus concernée par la grève des contrôleurs. Et le casse-tête est loin d'être terminé. Si vous souhaitez voyager pour les fêtes, ça s'annonce tout aussi compliqué. À la SNCF, un préavis de grève est déposé pour le 7 décembre. Puis du 23 au 26, et du 30 décembre au 2 janvier. Et si vous comptiez prendre l'avion, chez Air France, deux syndicats auraient déposé un préavis du 22 décembre au 2 janvier. Sur la même période, la menace d'une grève plane aussi chez EasyJet. De quoi en décourager certains, qui prévoient d'autres moyens de transport. Justement, cette compagnie de bus a vu ses réservations augmentées. Une tendance également constatée par les loueurs de voitures. Depuis l'annonce des grèves, plusieurs compagnies disent enregistrer une hausse des réservations. TF1 | Reportage C. Gerbelot, M. Alibert, S. Deperrois