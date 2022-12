Train, avion : quelles grèves pour les vacances ?

Auriez-vous un train ou un avion à prendre pour les vacances ? Vous êtes nombreux à vous poser la question. Si vous prenez le train, dès demain et jusqu’à dimanche soir, les aiguilleurs du rail sont en grève. La conséquence est limitée sur les trafics selon la SNCF. Sur les 700 TGV en circulation chaque jour, une vingtaine seulement sera annulée, la plupart sur l’axe Atlantique et la ligne Paris - Bordeaux. Il y a d’autres grèves en perspective les week-ends de Noël et du nouvel an. Cette fois, ce sont quelques contrôleurs qui ont déposé un préavis. Il n’y a pas de prévision de trafic pour le moment, mais les discussions avec la direction se poursuivent. Si votre train est annulé, comment seriez-vous avertis ? Si ce n'est pas par des applis, ce sera par mail ou par SMS que vous serez informés, vos billets seront remboursés ou échangés sans frais, mais à condition d’en faire la demande avant le départ du train. Si vous prenez l’avion, les hôtesses et les stewards d’Air France ont déposé un préavis à partir du 22 décembre jusqu’au 2 janvier. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Kouho