Train, bus, avion : des perturbations jusqu'au week-end ?

Dans ce train entre Dole et Dijon, la nouvelle vient de tomber. Une autre journée de galère s'annonce, jeudi, pour les passagers. "Le train de demain matin a été supprimé également. C'était le seul train de la journée pour pouvoir être demain, à 10h, à Paris", indique un voyageur. La situation s'améliore à peine. Un TGV sur trois et deux TER sur cinq circuleront. Du côté des Intercités, seulement un sur quatre. Et la tendance s'annonce déjà mauvaise pour vendredi. Après deux jours de pagaille, les voyageurs partagent la même exaspération. "Annulé mardi, annulé mercredi matin... j'ai été obligée de racheter un billet, donc j'ai dépensé d'argent. Il faut que je me fasse rembourser... Ça m'énerve", déclare une cliente. Face à des annulations en série, beaucoup optent pour la voiture, comme Capucine. "J'ai un abonnement normalement, au mois, qui me coûte à peu près 100 euros. Et si je prends la voiture, juste un aller-retour une journée, ça me coûte plus de 60 euros", témoigne-t-elle. A chaque jour de grève, c'est donc des frais supplémentaires. Le trafic aérien reste lui aussi très perturbé. Selon les aéroport, 20 à 30% des vols sont annulés demain, TF1 | Reportage L. Merlier, I. Blonz