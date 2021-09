Train, bus, voiture : ils roulent tous à l'hydrogène

Vous ne trouverez pas son pot d'échappement. Il n'y a donc pas de pollution. La seule différence, c'est cette plateforme à l'intérieur du bus qui surplombe le système de propulsion. L'hydrogène est un gaz. Il peut être issu du gaz naturel. On l'appelle alors l'hydrogène gris ou extrait de l'eau, on l'appelle l'hydrogène vert sans aucune pollution. Et on fait le plein comme dans une station-service. Pour ce bus, il faut trente kilos d'hydrogène pour 500 km d'autonomie, et un kilo d'hydrogène coûte 10 € à la pompe. Pour les usagers, prendre un bus qui ne pollue pas, ça compte de plus en plus. Sous le capot, on peut voir cette grosse boîte à chaussure, c'est en fait une pile à combustible. Grâce à elle, l'hydrogène est mis en contact avec l'oxygène qui se transforme en électricité. Une technique aujourd'hui éprouvée et qu'on retrouve même dans cette voiture. Elle coûte 79 000 €. C'est cher. En plus, on ne peut pas la conduire dans les Hauts-de-France, puisqu'il n'y a pas de station-service équipée en pompe à hydrogène dans la région. Pour faire baisser le coût de l'hydrogène en France, il faut organiser une filière de production. Elle existe déjà dans l'industrie, mais pas encore pour le grand public. L'hydrogène sera peut-être boosté en France par ce train, premier 100 % hydrogène présenté il y a quelques jours dans le Nord par l'entreprise Alstom. D'ici cinq à dix ans, il pourra même remplacer les vieilles Michelines diesel, car dans le pays, 50 % des lignes ne sont pas électrifiées. Pour le moment, cinq régions en France seront équipées de trains 100 % hydrogène d'ici 2025.