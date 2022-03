Train, car, taxis : les prix des transports vont-ils augmenter ?

Les tarifs n'augmenteront pas en 2022 pour la majorité des passagers du TGV ou du Corail Intercités. La majorité des trains roulent pourtant à l'électricité. Mais la SNCF l'a déjà acheté plusieurs années à l'avance bien avant l'envolée des prix. Sur les réseaux des trains régionaux, quelques augmentations ont été décidées, plus de 4 % sur les abonnements dans le grand Est et 2 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour ceux qui voyagent en autocar, pas de hausse dans l'immédiat. Mais attention, cela pourrait vite changer. Selon Yvan Lefranc-Morin, directeur général de "Flixbus" France et nouveaux marchés, "il est évident que si le coût de l'essence reste très élevé sur le long terme, il faudra qu'on augmente nos prix à un moment ou un autre. Ça ne sera pas une augmentation massive, mais peut-être de l'ordre de centimes, de quelques euros sur les trajets plus longs et plus chers". Les taxis ont déjà obtenu une première revalorisation de leur tarif réglementé, plus 2% en début d'année. Selon le gouvernement, une seconde augmentation de 3,5% est prévue dans les prochains jours. Une course de 20 euros pourrait bien vous coûter 1,10 euro de plus. Pas assez pour Emmanuelle Cordier, taxi et présidente e la Fédération nationale du taxi. "Ça ne permet pas de combler ces 35% d'augmentation de carburant", argue-t-elle. Et les sociétés de taxi ne sont pas les seules. Certaines compagnies de VTC vont aussi augmenter leurs courses. Chez Uber, 75 centimes de plus ont été annoncés à partir du 25 mars. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Merlier, Q. Danjou