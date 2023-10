Train, cinéma… Les punaises de lit sont partout !

Des punaises de lit dans des TGV ! Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. Lors d’un trajet Marseille-Paris, il y a cinq jours, un étudiant que nous avons rencontré relate la stupeur des passagers quand ils ont aperçu ces punaises. Lucas a pu aussi enregistrer le message du contrôleur. Contactée ce mardi, la SNCF reconnaît deux cas isolés sur 600 trains. Elle rappelle que les véhicules sont désinfectés tous les deux mois, et que les wagons suspectés sont traités jusqu’à la disparition de toutes les punaises. Certaines personnes ont vécu la même galère au cinéma. Aujourd'hui, des sociétés, comme à Toulouse, se spécialisent pour détecter et détruire les punaises de lit. On en trouve dans tous les lieux publics, des hôtels, des hôpitaux, des restaurants, surtout quand il fait chaud. Même si ces insectes n'entraînent pas de maladie, il faut les détruire au plus vite, car ils piquent et se multiplient indéfiniment, de quoi déclencher une dépression nerveuse chez certains patients. TF1 | Reportage J. Chubilleau, D. Piereschi, P. Mislanghe