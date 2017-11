Le train direct depuis la Chine

Pour la première fois, une entreprise française a affrété un train directement venu de la région de Wuhan en Chine. Fini donc les cargos et les avions remplis de fret pour assurer son approvisionnement en marchandises. Le train est aussi plus écologique puisqu'il pollue nettement moins que le bateau ou encore l'avion. Un second convoi est notamment attendu la semaine prochaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 20/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.