Train, essence, électricité... : très chère rentrée !

La carte Avantage devait permettre l'accès à des billets SNCF à prix réduit. Mais dès ce mardi 29 août, les trajets en train deviennent plus chers. Si le prix de la carte demeure à 49 euros, le prix maximal des billets, que l'on peut acheter avec augmente. Désormais, c'est jusqu'à 49 euros pour un trajet d'une heure et demie, jusqu'à 60 euros pour un voyage de moins de trois heures, et même 89 euros pour un long déplacement. Alors cette carte porte-t-elle bien son nom ? Sur la route, les prix à la pompe sont toujours plus hauts également. On le voit bien sur une courbe du coût moyen du Sans Plomb 95 et du gasoil en 2023. En août, les prix ont quasiment rejoint les valeurs les plus élevées de l'année et faire le plein n'a plus rien d'un automatisme. Et dans le même temps, le tarif de l'électricité a augmenté, lui aussi. L'augmentation devrait représenter en moyenne pour chaque ménage, 160 euros sur l'année. Néanmoins, dans le cadre du bouclier tarifaire, l'État prendrait toujours en charge plus d'un tiers de la facture d'électricité réelle des Français. La prochaine augmentation possible serait au premier février 2024. TF1 | Reportage S. Millanvoye, I. Lyafori, M. Croccel