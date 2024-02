Train et bus : comment les voleurs de bagages opèrent

C’est un chassé-croisé des vacances d’hiver, en Gare Part-Dieu, à Lyon. Sur le quai, le TGV à l'arrêt, repart dans quelques minutes pour Saint-Étienne. Au milieu du flux de voyageurs, un homme, mains dans les poches, a un comportement suspect. Au moment où il s'engouffre dans la rame, les policiers en patrouille décident d’intervenir. Ce jour-là, un vol de bagage a sans doute été évité grâce à la présence des forces de l'ordre. C’est une chance que Charlotte, victime d’un vol de bagages, n'a pas connue. Sur le trajet en train en TGV Paris-Lyon, même pas à un mètre de ses bagages, elle a mis sa grosse valise et son ordinateur par-dessus. Elle le voyait, pourtant lorsqu'elle se lève pour sortir du train, la pochette de son ordinateur a disparu. Elle perd 1 500 euros. Au moment où les trains marquent un arrêt de quelques minutes en gare avant de repartir, le voleur en profite pour monter dans la rame et prendre un bagage avant de ressortir. Les gares routières ne sont bien évidemment pas épargnées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Chevallay, É. Nappi, B. Gereys