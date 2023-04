Train : la concurrence se bouscule sur les rails

Elles sont trois compagnies à vouloir concurrencer la SNCF. Deux étrangères et une française qui nous vient du Sud. Bleu, minimaliste comme son nom, Le Train, qui est le dernier né de l'ouverture à la concurrence. D'ici 2025, dix rames relieront Bordeaux à Nantes en trois heures, sans passer par Paris, avec sur leur route, les principales gares de l'Ouest. De son côté, l'espagnol Renfe est déjà en phase de test sur nos rails cet été, avec ses trains. Depuis Marseille, vous irez à Madrid ou encore de Lyon à Barcelone. Et dans un an, Renfe vous emmènera même de Lyon à Paris. Sur cet axe, pourtant, il y a déjà un autre opérateur étranger. Il est italien et en un an, il a conquis les voyageurs. Il s'agit d'une question de prix. Nous avons comparé les tarifs sur un Paris-Lyon, même heure, même date, en classe standard, un billet sur Trenitalia coûte 49 euros, la SNCF, 72 euros. Des prix très compétitifs qui poussent les voyageurs à préférer Trenitalia. Pourtant, chez l'opérateur italien, il n'est pas question de parler de concurrence. Mais sur cet axe, la SNCF a bel et bien baissé ses prix, moins 23% en moyenne. La compagnie italienne projette aussi de relier Madrid à Paris d'ici l'an prochain. TF1 | Reportage G. Bertrand, A. Ponsar