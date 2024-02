Train : le nombre de bagages limité

Votre train va partir, n'oubliez pas vos bagages, et surtout votre mètre. Finies les valises trop grandes ou trop nombreuses. Jusqu'ici, la règle était un peu floue. Vous deviez seulement être en mesure de porter seul tous vos bagages en une seule fois. La SNCF est désormais claire. Vous avez droit à deux grands bagages de 90 cm de hauteur et un dernier, plus petit. C'était déjà le cas pour les Ouigo et maintenant valable pour les TGV inOui et les Intercités. Quant aux avis des voyageurs, ils sont partagés. Les bagagistes doivent se mettre à la page notamment pour le format des bagages cabine. Il est pourtant difficile de s'y trouver. Qui plus est, d'une compagnie à l'autre, les règles ne sont pas les mêmes. Pour Trenitalia, les dimensions des bagages sont plus petites. Chez Renfe, l'ensemble ne doit pas peser plus de 25 kg. Les restrictions de bagages de la SNCF sont valables pour la première comme pour la seconde classe. Et à l'exception des Ouigo, n'espérez pas contourner la règle en payant un supplément bagage. Pour l'instant, aucun contrôle n'a été constaté, mais dès le mois de septembre, vous risquerez une amende de 50 euros par bagage superflu. Les vérifications s'effectueront au niveau des portiques d'embarquement ou à bord du train. TF1 | Reportage R. Sygula, O. Lévesque, O. Stammbach