Train Paris-Toulouse : une nuit infernale

Les intempéries ont causé des retards de quatorze heures. Que s'est-il passé ? Le 4 novembre, l'Intercité est parti de Paris à 12h41, mais rapidement, il est contraint de s'arrêter cinq heures à Éguzon-Chantôme pour cause de feuilles sur les voies. Il repart jusqu'à la gare de Brive-la-Gaillarde, où les passagers doivent attendre de monter dans un autre train, parti lui à 14h41. Il est déjà minuit et rien ne se passe comme prévu, une centaine de voyageurs passe donc la nuit dans le train, chauffé heureusement et des plateaux-repas, de l'eau sont distribués. Quant à l'autre train, censé venir les chercher, lui aussi est immobilisé en raison d'autres chutes d'arbres sur les voies, au milieu de la nuit. Dedans, les passagers sont bloqués, dans le noir, sans électricité. Finalement, les passagers des deux intercités sont transférés dans des TER et arrivent à Toulouse aux alentours de 11h20 ce 5 novembre matin. La SNCF présente ses excuses. La compagnie leur promet un remboursement équivalent au double du prix de leurs billets. TF1 | Reportage T. Leproux, Q. Fichet, P. Mislanghe