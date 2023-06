Train : quand la concurrence fait baisser les prix

À quelques minutes d'intervalle, deux trains arrivent à Paris depuis Lyon, l'un affrété par la compagnie italienne Trenitalia et l'autre par la SNCF. Ils ont le même trajet, mais pas tout à fait le même prix. Sur la plateforme de réservation Trainline qui vend les billets des deux compagnies depuis que les trains français et italien circulent, les tarifs ont baissé de 44% pour un Paris-Lyon et de 30% pour un Paris-Milan. Si l’on décortique le prix des billets, en 2019 la SNCF avait le monopole. Elle vendait son Paris-Lyon 86 euros. Mais en 2022, Trenitalia propose des prix cassés à 53,70 euros. Cela incite la SNCF à réduire ses tarifs à 81,70 euros. Ces baisses de prix concerneront- elles d'autres lignes dans l’Hexagone ? Dans quelques jours, la compagnie espagnole "Renfe" va proposer des Marseille-Madrid et des Lyon-Barcelone. Certains billets se sont déjà vendus à neuf euros. Alors cela va-t-il durer ? Ailleurs dans métropole, l'entreprise française Le Train assurera, dès 2026, des trajets dans tout l'Ouest du pays et dans le Sud-Est, la société Transdev proposera des trains régionaux, entre Marseille et Nice. TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Barth