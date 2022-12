Trains annulés : la ruée sur les plans B

Comme des milliers de Français, Morgane apprend mardi soir que son train pourrait être supprimé ce week-end. À quelques jours des fêtes, c'est la panique. "Cela me permettait en fait de rejoindre la famille pour Noël. Donc, là, je me suis dit que j'allais passer Noel toute seule. Et là, ce n'était même pas envisageable", affirme la jeune femme. Après deux heures de recherche, son trajet direct est remplacé par un itinéraire avec des correspondances, trois billets à la place d'un. Et elle n'est pas toujours sûre d'arriver à destination. Avec la grève des contrôleurs, deux trains sur cinq ne circuleront pas ce week-end. Pour aller à Tours, Émilie n'a plus d'autres choix que de prendre sa voiture avec son lot d'imprévus. "Le péage, les frais d'essence et la contrainte de traverser Paris dans les bouchons", indique-t-elle. Tom et son ami, eux, ne savent pas toujours comment rejoindre Lyon. Les avions sont trop chers pour leur budget d'étudiant. La plus probable reste le covoiturage. Mais cette solution comporte quelques inconvénients. "Ce qui va être compliqué, ce sont surtout les cadeaux et les grosses valises. Si on prend un covoiturage, ce sera aussi avec une autre personne qui aura aussi des bagages", dit-il. Autre option, la location de voiture. Quand Olivier n'utilise pas la sienne, il la loue à des particuliers pour 22 euros la journée, environ quatre fois moins chère que chez un professionnel. Enfin, il reste les bus. 10 heures en moyenne pour rejoindre Strasbourg ou Nantes depuis Lille. Mais dépêchez-vous, certains sont déjà complets. Avec la grève, les réservations sont en hausse de 25 %. TF1 | Reportage M. Debut, K. Gaignoux, G. Delobette