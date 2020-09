Trains bloqués dans le Sud-Ouest : que s'est-il passé exactement ?

Selon la SNCF, une succession d'incidents électriques explique ces retards records et cette nuit de cauchemar pour les 2 500 passagers de plusieurs TGV reliant le Sud-Ouest à Paris. Plusieurs centaines de passagers ont dû être transbordés vers d'autres trains au milieu de la nuit. Ils sont beaucoup à se demander pourquoi la SNCF n'a pas affrété des bus pour les acheminer jusqu'à Paris ? Le récit de cette nuit mouvementée avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.