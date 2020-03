Trains, bus et avions : peut-on encore les utiliser ?

La SNCF a maintenu un train sur deux ce mardi pour permettre à chacun de rentrer chez soi. Mais à partir de mercredi 18 mars, le trafic va diminuer. Seulement 30% des grandes lignes, 30% des TER et 50% des Transiliens devraient circuler. Côté bus, les longs trajets en France et vers l'international sont suspendus depuis midi. Le trafic aérien devrait aussi fortement ralentir d'ici la fin de la semaine pour assurer des vols domestiques, le rapatriement de nos citoyens et une liaison restreinte avec les DOM-TOM.