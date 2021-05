Trains, cars, avions : les réservations explosent

Que ce soit en avion, en car ou en train, de nombreux Français vont partir pour les longs week-ends de mai. La SNCF enregistre deux fois plus de réservations ces derniers jours. Certains trains affichent déjà complet pour la Bretagne, le sud-ouest ou la côte d'Azure. La compagnie ferroviaire fera rouler non plus quatre, mais huit TGV sur dix dès le week-end prochain. Elle fait tout pour convaincre le maximum de Français de voyager à nouveau. Les cars Flaxibus, eux, rouleront dès vendredi, après un mois à l'arrêt. Nos journalistes ont pu assister aux derniers préparatifs des responsables avec un sourire retrouvé. Et pour cause, les réservations ont été multipliées par trois. De son côté, Air France va doubler le nombre de ses vols nationaux, passant de 17% du trafic aujourd'hui à 35% à la mi-mai. Sa filiale Low Cost assurera même la moitié de ces vols. D'ailleurs Nicolas Hénin, le directeur général adjoint de Transavia fait savoir que beaucoup de réservations à court terme ont été faites sur la France et l'Espagne. Et pour l'été prochain, la Grèce est la destination qui se démarque. La compagnie prévoit de retrouver un trafic normal cet été.