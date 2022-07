Trains complets : quelles solutions pour partir en vacances ?

Pour voyager demain, les bus sont une alternative aux trains et les utilisateurs l'ont vite compris. Résultat, les bus sont pris d'assaut. Selon les compagnies, entre 30 et 65% de réservations supplémentaires ont été enregistrées par rapport à la semaine dernière. Depuis, les prix des quelques places encore disponibles ont flambé. Pour les destinations les plus populaires, notamment dans le sud, comptez au minimum 130 euros. Autre option, les locations de voitures. Mais nous avons vérifié auprès de plusieurs grandes agences. Et dans la moitié des cas, il n'y a plus de disponibilité ou des prix atteignant des records. Certains optent donc pour le covoiturage. Partager les frais, un pari gagnant pour les passagers et le conducteur. En moyenne, c'est trois fois moins cher que le train sur des trajets longue distance. Mais pour les passagers, il faut parfois faire preuve de flexibilité. Enfin, il y a l'avion. Il reste encore de places autour de 200 euros pour rejoindre le sud. Mais attention, un préavis de grève dans les aéroports est annoncé ce week-end. T F1 | Reportage P. Rémy, S. Millanvoye, A. Barrier.