Trains de la SNCF complets : inscrivez-vous sur la liste d'attente !

C'est un paradoxe que vous avez déjà constaté. Des trains OuiGo qui affichent complet, et pourtant le jour du départ, des places vides. En moyenne, 10% des voyageurs ayant réservé ne se présenteraient pas, car ces billets ne sont ni annulables ni remboursables, et échangeables moyennant certains frais. Pour y remédier, la SNCF s'apprête à lancer, dès le mois de juillet, un système de liste d'attente. Le voyageur souhaitant réserver un billet sur un train complet aura la possibilité de s'inscrire sur la liste en renseignant ses coordonnées. Le client qui a un billet, mais renonce à son voyage pourra maintenant le revendre via son espace personnel. Le premier client inscrit sur la liste d'attente pourra alors le racheter à plein tarif. Et pour celui qui vend, cela lui permettra de récupérer 80% du prix de son billet. Ce dispositif donnant-donnant est-il réellement efficace pour répondre à la demande cet été ? Selon la directrice générale adjointe Conseil et mobilités d'Egis, l'offre ne suffira pas. Cet été, la compagnie ferroviaire table sur un record historique de réservations : plus de six millions de billets déjà vendus pour juillet-août. C'est 50% de plus que l'année dernière. TF1 | Reportage T. Leproux, E. Despatureaux, J. Clouzeau