Trains de l’été : les petits prix sont déjà partis

Pour partir en vacances cet été, la carte bleue risque de chauffer. Depuis leur mise en vente, il y a une semaine et demie, le prix des billets de train s’est envolé. Dès le premier jour, nous avons scruté les tarifs. Un Paris-Lyon, le 3 août, coûtait 49 euros pour une personne. En une matinée, il avait déjà augmenté à 53 euros, soit quatre euros en plus. Aujourd’hui, pour le même trajet à la même date, un billet coûte en moyenne 74 euros, soit 21 euros supplémentaires. Les prix flambent très vite et cela ne vous étonne même plus. Selon Kombo, un comparateur de prix, les tarifs de certains trajets sont très élevés en 2024. Le prix d'un Paris-Arcachon, en seconde classe pour le 20 juillet est de 69 euros, dès sa mise en vente, puis de 132 euros une semaine plus tard, soit presque le double. La SNCF assure qu’aucun tarif n’est exagéré. Sur les 30 millions de billets disponibles pour l'été, deux millions ont déjà été vendus. Pas de chance si vous n’avez pas encore réservé, c’était les moins chers. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, D. Pires, A. Vieira