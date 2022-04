Trains : le futur est déjà sur les rails

Pour faire circuler ces trains, l'Hexagone compte 30 000 km de voies. Un jour, peut-être, le train ne roulera plus sur des rails et ne se déplacera plutôt dans des tubes sou-vide à plus de 1 000 km/h. Mais honnêtement, nous en sommes encore très loin. Plus proche de nous, voici le TGV.que fera circuler la SNCF dans quelques années. Grâce à sa nouvelle forme, il sera plus aérodynamique et moins de frottement avec l'air. Ce train sera écologique, car à haute vitesse, sa consommation d'énergie diminue de 20%. A l'intérieur, il est encore impossible de prédire son design. Par contre, des entreprises travaillent déjà sur certaines innovations. Concernant le confort, le voyageur n'entendra plus les bruits du train. La technique est simple, mais efficace. Dans, l'appui-tête, des micros enregistrent le son environnant. juste à côté, de petits hauts-parleurs diffusent l'onde inverse de ce son. Donc, dans vos oreilles, vous entendrez le bruit du train et son opposé. Les deux s'annulent et le train devient silencieux. Une fois à l'arrivée, vous constatez n'a pas de retards. C'est normal, car le TGV du futur tombera de moins en moins en panne. En effet, il est truffé de capteurs qui analysent 25 millions d'informations toutes les secondes. L'ordinateur du TGV peut-ainsi repérer que la carte électronique de ce radiateur est puisé. Et avant-même qu'il ne fonctionne plus, un technicien est prévenu. L'autre innovation majeure sur laquelle travaille la SNCF, Thales ou encore Alstom : c'est le train autonome, c'est-à-dire sans conducteur. Installées sur le devant, deux caméras thermiques, deux caméras vidéos et deux caméras laser qui calculeront les es distances seront les yeux du train. Approximativement, un œil humain peut voir un obstacle à 3 00 mètres de distance. Les caméras du train autonome, par contre, pourront détecter un obstacle jusqu'à 1 500 mètres de distance, nécessaire pourra arrêter un train régional lancé à pleine vitesse. D'ici quelques années, chaque train pourrait être précédé d'un drone, chargé de repérer les éventuels obstacles de son parcours. à l'avenir, toutes ces innovations ne seront validées que si elles apportent un plus de sécurité. T F1 | Reportage Y. Hentgen; O. Stammbach